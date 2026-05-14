Си Цзиньпин на встрече с Трампом: Независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы

В Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это первая поездка действующего американского лидера в Китай с 2017 года.

В ходе встречи председатель КНР поднял тему Тайваня. Он заявил, что мир в Тайваньском проливе и "независимость Тайваня" несовместимы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что поддержание мира и стабильности в регионе является важнейшей общей точкой соприкосновения Китая и США, пишет РИА Новости.

Также председатель КНР подчеркнул, что противостояние между двумя странами приведет к взаимному ущербу, поэтому они должны быть партнерами, а не соперниками.

Трамп назвал Си Цзиньпина "великим лидером" и заявил, что для него честь быть другом главы КНР.

Глава Белого дома также заверил, что отношения между США и Китаем будут лучше, чем когда-либо прежде. По его словам, США будут вести бизнес с Китаем на взаимной основе, крупнейшие американские бизнесмены приехали в Пекин для развития торговли.

Трамп проведет в Поднебесной три дня. Он прилетел в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.