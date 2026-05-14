Пяти жителям Челябинска, в том числе главе МУПа, вменили мошенничество на 2,2 миллиона

Пяти жителям Челябинска, в том числе главе МУПа, вменили мошенничество.

По данным следствия, в декабре 2023 – июле 2024 гг. директор муниципального унитарного предприятия, его заместитель, главный бухгалтер, а также бизнесмены придумали схему кражи денег. "Жертвами" должны были стать муниципальное предприятие и комитет мэрии Челябинска по управлению имуществом и земельным отношениям.

Ради прибыли были заключены фиктивные договоры подряда и контракты. Потом появились акты выполненных работ, которых не было, а вот оплата была вполне реальной. Деньги похитители распределяли между собой. Сумма ущерба МУПу и мэрии Челябинска составила 2,2 млн руб.

Вскрыты ещё несколько схожих схем с меньшим ущербом. Дело ушло в Тракторозаводский районный суд Челябинска, сообщает челябинское областное управление СКР.