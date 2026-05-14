Владимир Ковин отметил работу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства по межведомственному взаимодействию в части охраны водных объектов

В рамках заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям тюменские парламентарии обсудили исполнение областного бюджета за 2025 год, вопрос об эффективном вовлечении в оборот земель сельхозназначения и развитии мелиоративного комплекса, а также о деятельности Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в минувшем году.

Глава аграрного комитета Тюменской областной Думы Владимир Ковин отметил: «По итогам прошлого года инспекторами рыбоохраны изъято более 7 тонн незаконно добытых водных биолоресурсов, более 9,5 тысяч орудий лова, а также 374 транспортных средства. Стоит отметить, в борьбе с нарушителями специалисты проводят большую профилактическую работу".

Заместитель председателя комитета Артем Зайцев акцентировал внимание на том, что с каждым годом число нарушителей, которые наносят вред экосистеме Тюменской области становится меньше, что является доказательством эффективности деятельности ведомства.

В ходе заседания комитета депутаты, обсуждая борьбу с браконьерами, говорили о том, что проходящие рейды местах стихийной продажи, в ходе которых принимаются меры по изъятию опасной рыбы из оборота, составляются протоколы, не всегда эффективны, так как после конфискации и штрафа продавцы и поставщики рыбы через пару дней снова начинают торговать в тех же местах. По мнению сотрудников ведомства, для решения проблемы необходимо внести изменения в действующие нормативные акты, ужесточив санкции.



Депутат Иван Вершинин поднял вопрос цифрового учета промышленного лова в связи с имеющимися жалобами от .горских и ямальских рыбаков.



«Мы знаем и понимаем, что географически во многих наших северных муниципалитетах нет нормальной зоны покрытия интернета, поэтому возникают проблемы с передачей данных. Радует, что руководство Нижнеобского территориального управления Росрыболовства держит этот вопрос на контроле. В настоящее время разрабатываются меры по упрощению отчетности для наших рыбаков. В ходе заседания комитета предложил депутатскому корпусу также подключиться к этому вопросу, проработать механизм от себя. Надеюсь, совместными усилиями мы поможем нашим рыбакам в решении этой проблему», - убежден парламентарий.

Завершая обсуждения депутаты - члены комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям приняли информацию по всем позициям к сведению, отметили эффективное взаимодействие сотрудников ведомства при реализации задач, связанных с охраной водных объектов, в том числе, в рамках ежегодной экоакции федерального значения «День без сетей».



По итогам было рекомендовано продолжить работу в установленной сфере деятельности. В связи с этим специалистам ведомства предстоит уделить особое внимание развитию товарного рыбоводства (аквакультуры). Необходимо стимулировать правообладателей рыбоводных участков, чтобы они проводили мероприятия, направленные на увеличение товарности таких водоемов, в том числе путем мелиоративного лова хищных и малоценных видов рыб, удаления водных растений, аэрации.

«Также продолжить работу по реализации комплексной программы восстановления популяции муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Еще один немаловажный аспект - расширение использования федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)», позволяющей заявителям обращаться за оказанием госуслуг в электронном виде», - подчеркнул председатель комитета Владимир Ковин.