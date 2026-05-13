14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Армия и ВПК Костромская область
Фото: max.ru/sk_sitnikov

Сергей Ситников на встрече с участниками кадрового проекта «Герои 44» пригласил каждого на личное собеседование

Глава Костромской области на встрече с участниками проекта "Герои 44" обсудил образовательную программу и дальнейшее трудоустройство. Губернатор держит под личным контролем ход реализации кадрового проекта «Герои 44» в регионе. Напомним, в феврале Сергей Ситников уже встречался с участниками программы и поделился опытом по формированию и реализации государственных программ.

По поручению губернатора для участников проекта были организованы стажировки в областных и муниципальных органах власти. Сегодня Сергей Ситников на встрече услышал доклады кураторов из профильных департаментов об итогах стажировок. Особое внимание он обратил на взаимодействие с наставниками, организацию вхождения участников программы в рабочие процессы.

(2026)|Фото: max.ru/sk_sitnikov

Например, Евгений Соломатин проходил стажировку в администрации города и видит свое будущее в сфере строительства. Глава города Олег Болоховец сообщил, что для кандидата уже подобрана должность, которую он сможет занять сразу после окончания военной службы.

(2026)|Фото: max.ru/sk_sitnikov

Сергей Литвин заинтересован в приложении трудовых усилий в транспортной отрасли, тем более, что он имеет профильное образование. Его наставник из департамента транспорта и дорожного хозяйства предложил ему должность заместителя руководителя транспортного предприятия.

«Знания, которые мы получаем, - очень обширные и полезные. За время учебы разобрались в структуре ведомств, их функционале. В рабочий режим готов войти в любой момент», - отметил Сергей Литвин.

Еще один участник проекта - Михаил Ефремов - уже работает заместителем директора департамента по труду и социальной защите. Кураторы отмечают его опыт управленческой деятельности. 

«Проект помогает мне найти себя в гражданской жизни, применять знания на практике, строить профессиональное будущее», - рассказал участник проекта Михаил Ефремов.

Глава региона в ходе встречи пригласил участников проекта на личное собеседование и выразил готовность детально обсудить с каждым из героев профессиональные перспективы.

(2025)|Фото: adm44.ru

Всего на данный момент обучение по программе «Герои 44» проходят 16 человек. Ещё 13 присоединятся к проекту после выполнения боевых задач. По итогам обучения выпускники получат дипломы государственного образца по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Основная задача проекта — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО с тем, чтобы по окончанию обучения они осуществляли трудовую деятельность в органах государственной и муниципальной власти, а также в учреждениях и организациях различных форм собственности.

Теги: сергей ситников, проект герои 44, участники сво, программа обучения, муниципальная служба


