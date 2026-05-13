Писательницу из Екатеринбурга отправили под суд за публикацию порнографического фанфика

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице, опубликовавшей свой фанфик с элементами порнографии.

Как сообщает пресс-служба свердловских судов, в апреле 2022 года Александра Кузык опубликовала свою историю на общедоступном ресурсе. В ней рассказывалось о нетрадиционных взаимоотношениях. Уже позже она отпечатала в одной из типографий книгу и, на возмездной основе, реализовала один из экземпляров.

В отношении автора было возбуждено уголовное дело по двум преступлениям, предусмотренным п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ. Свою вину подсудимая признала.

Александре Кузык назначили наказание в виде 1,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.