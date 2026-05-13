Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

Завершается подготовка к проведению всероссийской велогонки «Россия» в Костромской области

Велогонка «Россия» — масштабный всероссийский спортивный проект, объединяющий любителей велоспорта со всей страны впервые в истории пройдет по маршруту "Золотого кольца" в честь его 60-летия . Этот масштабный проект проходит при поддержке Президента России, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций.

Начальной  точкой фестиваля станет большой праздник в Костроме. Его спортивной составляющей станет велогонка в Нерехте и велофестиваль по историческим улицам Костромы. Всех участников ожидает яркий гастрофестиваль, экскурсионный забег "Мазайские зайцы", концертная программа. В Нерехте гости смогут побывать в парке «Ткацкий двор» и Нерехтском краеведческом музее.

Сегодня, 13 мая,  в администрации Костромской области прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению велогонки на территории региона. Специалисты профильных ведомств и департаментов доложили губернатору Сергею Ситникову о готовности к проведению мероприятия и обеспечению вопросов безопасности.

На данный момент предварительно известно о том, что зарегистрировались более 500 человек из разных регионов страны. Начало мероприятий запланировано на 10.00.

После Костромы этапы велогонки проследуют через Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. А финал пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Победители и призеры будут определяться на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин.

Все желающие участвовать в мероприятии костромичи могут подать заявку на участие в спортивном празднике.

Теги: велогонка, золотое кольцо, сергей ситников, гастрофестиваль


