Тюменские университеты – в числе лидеров национального рейтинга, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



По итогам национального агрегированного рейтинга — 2026, представленного порталом независимой оценки высшего образования, Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет вошли в первую лигу. Тюменский институт культуры разместился в третьей лиге.

Такой результат не случайность, а итог планомерной работы всего педагогического и научного сообщества, студентов и сотрудников, подчеркнули в департаменте образования и науки Тюменской области.

Высокая оценка - это признание качества образования, свидетельствует о востребованности выпускников и потенциале для дальнейшего роста.

Национальный агрегированный рейтинг 2026 года публикуется уже в восьмой раз и фактически стал единой оценочной шкалой для абитуриентов, экспертов и самих учебных заведений. Ключевая особенность рейтинга — его полнота. Он охватывает 732 вуза из нового Мониторинга эффективности Минобрнауки РФ, что позволяет анализировать качество образования как в национальном масштабе, так и в разрезе регионов и отраслей. Рейтинг помогает не только выделить лидеров, но и определить зоны развития для вузов с более низкими результатами.

С прошлого года в исследование интегрированы два новых источника: рейтинг "Табитуриент" (на основе отзывов студентов) и "Интегральный рейтинг эффективности коммуникаций" от Brand Analytics, оценивающий взаимодействие вузов с абитуриентами, бизнесом и СМИ.

При этом составители отказались от данных HeadHunter и "Национальное признание", которые не обновлялись с 2024 года. Вместо них включен принципиально новый критерий — рейтинг трудоустройства выпускников от Роструда. Методика основана на данных Рособрнадзора и Соцфонда России: оцениваются медианная зарплата и доля трудоустроенных выпускников очной формы обучения через два года после завершения учебы.

Также пересмотрен рейтинг "Оценка качества образования": из учета исключены олимпиады без открытых результатов или привязки к вузу, но добавлены новые соответствующие критериям соревнования. В качестве оценки "на выходе" впервые учтены результаты совмещения госаттестации с независимой оценкой квалификации от Национального агентства развития квалификаций.

Исключение двух устаревших рейтингов и добавление новых источников повысили объективность данных, но вызвали турбулентность — вузы заметно переместились между лигами. Результаты обновленного исследования помогут сделать осознанный выбор в эпоху перемен.