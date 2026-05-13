Тюменские университеты – в числе лидеров национального рейтинга

14 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика
Фото: Накануне.RU

Тюменские университеты – в числе лидеров национального рейтинга

Тюменские университеты – в числе лидеров национального рейтинга, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По итогам национального агрегированного рейтинга — 2026, представленного порталом независимой оценки высшего образования, Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет вошли в первую лигу. Тюменский институт культуры разместился в третьей лиге.

Такой результат не случайность, а итог планомерной работы всего педагогического и научного сообщества, студентов и сотрудников, подчеркнули в департаменте образования и науки Тюменской области.

Высокая оценка - это признание качества образования, свидетельствует о востребованности выпускников и потенциале для дальнейшего роста.

Национальный агрегированный рейтинг 2026 года публикуется уже в восьмой раз и фактически стал единой оценочной шкалой для абитуриентов, экспертов и самих учебных заведений. Ключевая особенность рейтинга — его полнота. Он охватывает 732 вуза из нового Мониторинга эффективности Минобрнауки РФ, что позволяет анализировать качество образования как в национальном масштабе, так и в разрезе регионов и отраслей. Рейтинг помогает не только выделить лидеров, но и определить зоны развития для вузов с более низкими результатами.

С прошлого года в исследование интегрированы два новых источника: рейтинг "Табитуриент" (на основе отзывов студентов) и "Интегральный рейтинг эффективности коммуникаций" от Brand Analytics, оценивающий взаимодействие вузов с абитуриентами, бизнесом и СМИ.

При этом составители отказались от данных HeadHunter и "Национальное признание", которые не обновлялись с 2024 года. Вместо них включен принципиально новый критерий — рейтинг трудоустройства выпускников от Роструда. Методика основана на данных Рособрнадзора и Соцфонда России: оцениваются медианная зарплата и доля трудоустроенных выпускников очной формы обучения через два года после завершения учебы.

Также пересмотрен рейтинг "Оценка качества образования": из учета исключены олимпиады без открытых результатов или привязки к вузу, но добавлены новые соответствующие критериям соревнования. В качестве оценки "на выходе" впервые учтены результаты совмещения госаттестации с независимой оценкой квалификации от Национального агентства развития квалификаций.

Исключение двух устаревших рейтингов и добавление новых источников повысили объективность данных, но вызвали турбулентность — вузы заметно переместились между лигами. Результаты обновленного исследования помогут сделать осознанный выбор в эпоху перемен.

Теги: рейтинг, университеты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети