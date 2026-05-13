Движение по Малышевскому мосту на ЖБИ откроют к концу мая

Движение по мосту на улице Малышева в Екатеринбурге собираются пустить к концу мая, но только по четной стороне. Все ремонтные работы запланированы до осени 2026 года, однако, завершить их хотят досрочно и открыть мост не позднее третьей декады июня текущего года. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

Ремонт моста предполагает две фазы: укладка двух слоев асфальтового покрытия и монтаж деформационных швов после полной укладки дорожной одежды. Первая уже завершилась, а вторая стартовала 11 мая. Сейчас по четной стороне улицы вскрывают уложенный асфальт над семью соединениями несущих пролетов.

Ранее местные жители жаловались на нелогичность рабочих, которые вскрывали только уложенный асфальт. Тогда же канал "Екатеринбург. Главное" опубликовал пост, в котором объяснил технологию работ на объекте.

"Ремонт моста на Малышева предусматривает монтаж деформационных швов между пролетами. Это такие щели, которые позволяют асфальтобетону оставаться целостным при движении плит. И да, и их делают отдельным технологическим этапом после укладки асфальта: взламывают по метру от шва, монтируют шов и снова закатывают", - поясняется в сообщении со ссылкой на "Методические рекомендации по проектированию и устройству конструкций деформационных швов в автодорожных и городских мостах и путепроводах".

20 мая на всех швах четной стороны будут смонтированы демпферные конструкции из металлических швеллеров и пружин. Выбранные при монтаже два слоя асфальта зальют упругим синтетическим составом, после чего ему потребуется семь дней на высыхание.

После этого работы на четной стороне вестись больше не будут, а для транспорта откроют реверсивное движение. В это же время подрядчик займется аналогичными работами по нечетной стороне моста.

"Работы ведутся в ускоренном режиме, планируется завершить ремонт моста досрочно – не позднее третьей декады июня 2026 года", - говорится в сообщении.

В мэрии информацию подтвердили, отметив, что подрядчик, по требованию городских властей, делает все с опережением графика, а все работы хотят завершить до 20 июня.