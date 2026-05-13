Движение по Малышевскому мосту на ЖБИ откроют к концу мая

13 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Екатеринбург. Главное&quot; / t.me/ekatglavnoe

Движение по Малышевскому мосту на ЖБИ откроют к концу мая

Движение по мосту на улице Малышева в Екатеринбурге собираются пустить к концу мая, но только по четной стороне. Все ремонтные работы запланированы до осени 2026 года, однако, завершить их хотят досрочно и открыть мост не позднее третьей декады июня текущего года. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

Ремонт моста предполагает две фазы: укладка двух слоев асфальтового покрытия и монтаж деформационных швов после полной укладки дорожной одежды. Первая уже завершилась, а вторая стартовала 11 мая. Сейчас по четной стороне улицы вскрывают уложенный асфальт над семью соединениями несущих пролетов.

Ремонт Малышевского моста в Екатеринбурге(2026)|Фото: telegram-канал "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

Ранее местные жители жаловались на нелогичность рабочих, которые вскрывали только уложенный асфальт. Тогда же канал "Екатеринбург. Главное" опубликовал пост, в котором объяснил технологию работ на объекте.

"Ремонт моста на Малышева предусматривает монтаж деформационных швов между пролетами. Это такие щели, которые позволяют асфальтобетону оставаться целостным при движении плит. И да, и их делают отдельным технологическим этапом после укладки асфальта: взламывают по метру от шва, монтируют шов и снова закатывают", - поясняется в сообщении со ссылкой на "Методические рекомендации по проектированию и устройству конструкций деформационных швов в автодорожных и городских мостах и путепроводах".

20 мая на всех швах четной стороны будут смонтированы демпферные конструкции из металлических швеллеров и пружин. Выбранные при монтаже два слоя асфальта зальют упругим синтетическим составом, после чего ему потребуется семь дней на высыхание.

После этого работы на четной стороне вестись больше не будут, а для транспорта откроют реверсивное движение. В это же время подрядчик займется аналогичными работами по нечетной стороне моста.

"Работы ведутся в ускоренном режиме, планируется завершить ремонт моста досрочно – не позднее третьей декады июня 2026 года", - говорится в сообщении.

В мэрии информацию подтвердили, отметив, что подрядчик, по требованию городских властей, делает все с опережением графика, а все работы хотят завершить до 20 июня.

Теги: Екатеринбург, ЖБИ, Малышевский мост, ремонт, открытие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети