Еще на одном круизном лайнере произошла вспышка опасной инфекции

В порту французского города Бордо на круизном лайнере Ambition изолировали более 1700 человек после предполагаемой вспышки норовируса среди пассажиров и экипажа. По данным France24, от этой заразной формы гастроэнтерита уже скончался 90-летний пассажир.

На борту корабля, который прибыл в Бордо во вторник, 1233 пассажира, большая часть – из Великобритании и Ирландии.

Сообщается, что симптомы норовируса проявились примерно у 50 человек на борту.

Судно, покинувшее Шетландские острова 6 мая, совершило остановки в Белфасте (Северная Ирландия), Ливерпуле (Великобритания) и Бресте (Франция), прежде чем прибыть в Бордо, откуда планировало отправиться в Испанию.

Это уже второй за месяц случай со вспышкой потенциально смертельного заболевания на круизном лайнере. Ранее около 150 человек на лайнере MV Hondius оказались в эпицентре вспышки хантавируса. Погибли три человека с корабля, еще у десятка выявлены симптомы или антитела в крови. Опасность выявленного на корабле штамма хантавируса заключается в высокой смертности и возможности передачи от человека к человеку.