Госдума приняла закон об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом.

Изменения вносятся в федеральные законы "О гражданстве Российской Федерации" и "Об обороне", сообщает пресс-служба Госдумы.

По решению президента Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия. Также по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил "Интерфаксу", что предлагаемые законопроектом меры позволят избегать случаев, подобных аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина.