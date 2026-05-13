Песков не видел публикаций о расследовании про затонувший сухогруз Ursa Major

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений о расследовании испанских властей про затонувший сухогруз Ursa Major.

"Нет, мы не видели эту информацию, нам нечего комментировать", - цитирует его ТАСС.

Ранее в СМИ появились публикации, в которых утверждается, что сухогруз перевозил компоненты ядерных реакторов для КНДР.

Напомним, российское судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море между Испанией и Алжиром 24 декабря 2024 года. Сухогруз начал тонуть после взрыва в машинном отделении. На спасение пришел сначала российский военный корабль, а также несколько судов, проходивших рядом. Позднее к ним присоединился патрульный катер Военно-морского флота Испании. Причиной крушения стал теракт, сообщила "Оборонлогистика". По показаниям членов экипажа, с правого борта произошли три последовательных взрыва. После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорило о поступлении воды.