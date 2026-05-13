13 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: депутат Андрей Альшевских / t.me/alshevskix

Проржавевшую въездную стелу "Екатеринбург" пообещали отремонтировать в этом году

Стелу "Екатеринбург", которая находится на въезде в город, могут отремонтировать в нынешнем году. Об этом заявили в городской администрации.

Напомним, в 2025 году на состояние стелы обратил внимание депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Он указывал, что конструкция вся проржавела и покрылась дырами. Альшевских называл это "вопиющим случаем".

Въездная стела на Новомосковском тракте, Екатеринбург(2025)|Фото: депутат Андрей Альшевских / t.me/alshevskix

Сегодня, 13 мая, этот вопрос был поднят на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в Екатеринбургской городской думе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, депутат Сергей Павленко обратил внимание, что стела "Екатеринбург" на Московском тракте и прилегающая к ней территория нуждаются в обновлении.

Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина зафиксировала просьбу депутата. Она рассказала, что в этом году планируется отремонтировать две стелы, которые находятся на въезде в город. Однако конкретные объекты пока не выбраны.

Ранее сообщалось, что на ремонте еще год назад настояла прокуратура, которая провела проверку состояния стелы.

Теги: стела, ремонт, дума, Екатеринбург


Ранее 22.05.2025 15:48 Мск Въездную стелу "Екатеринбург" отремонтируют после проверки прокуратуры
Ранее 17.04.2025 10:56 Мск "У вас "Екатеринбург" проржавел". В Госдуме напомнили о 6-летнем обещании мэрии отремонтировать въездную стелу

