Проржавевшую въездную стелу "Екатеринбург" пообещали отремонтировать в этом году

Стелу "Екатеринбург", которая находится на въезде в город, могут отремонтировать в нынешнем году. Об этом заявили в городской администрации.

Напомним, в 2025 году на состояние стелы обратил внимание депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Он указывал, что конструкция вся проржавела и покрылась дырами. Альшевских называл это "вопиющим случаем".

Сегодня, 13 мая, этот вопрос был поднят на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в Екатеринбургской городской думе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, депутат Сергей Павленко обратил внимание, что стела "Екатеринбург" на Московском тракте и прилегающая к ней территория нуждаются в обновлении.

Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина зафиксировала просьбу депутата. Она рассказала, что в этом году планируется отремонтировать две стелы, которые находятся на въезде в город. Однако конкретные объекты пока не выбраны.

Ранее сообщалось, что на ремонте еще год назад настояла прокуратура, которая провела проверку состояния стелы.