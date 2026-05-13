ФАС предложила снижать цены на оригинальные препараты после выхода на рынок дженериков

Федеральная антимонопольная служба России предложила снижать цены на оригинальные препараты, если на рынок выходят так называемые дженерики (аналоги с теми же активными веществами, но под другими брендами). С такой инициативой выступил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко. Антимонопольщики проводят мониторинг, после чего направят свое предложение в Минздрав.

Нижегородцев не исключает, что при реализации механизма возможны манипуляции со стороны участников фармрынка. Например, российские компании могут выходить с предложением экстремально низкой цены, или производителей оригиналов начнут шантажировать и вымогать деньги за обещание не регистрировать лекарство (и не выполнять его).

Поэтому Нижегороцев считает правильным снижать цену на оригинальный препарат только спустя год после выхода на рынок дженерика, когда ФАС убедится в экономической обоснованности его цены, передают "Ведомости".