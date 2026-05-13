Туристка из Пенсильвании случайно нашла в Арканзасе алмаз-гигант

Жительница Пенсильвании Кейша Смит нашла в арканзасском парке "Кратер алмазов" огромный драгоценный камень весом более 3 карат. Об этом сообщил телеканал ABC27 News, передает РГ.

Женщина приехала в город Мерфрисборо в апреле вместе с братом и молодым человеком. Поездка была попыткой отвлечься от горя: за последние полгода Кейша похоронила сына и отца. В этом парке любой желающий может искать алмазы за небольшую плату, и американка решила испытать удачу. Ей не пришлось долго бродить по территории - уже на второй день она заметила белый кристалл размером с бусину прямо на земле.

Камень в форме сердца лежал рядом с историческим памятником, который установили в честь первых находок в штате. Кейша назвала свой белый алмаз с необычными вкраплениями "За'Новия Свобода". В этом имени она объединила имена своих внучек и символ 250-летия Америки. Сотрудники парка отметили, что находка Кейши стала второй по величине среди всех 214 алмазов, которые туристы обнаружили здесь с начала года. Смит планирует оставить камень у себя как знак надежды на лучшее будущее после тяжелых утрат.

С начала сезона "Кратер алмазов" подтвердил статус единственного места в мире, где люди могут легально забрать найденные драгоценности себе. Кейша Смит уже оформила все необходимые документы на владение уникальным кристаллом.