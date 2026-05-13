Власти Лобни запретили прокат электросамокатов на всей территории округа

Администрация подмосковной Лобни запретила работу сервисов по прокату электросамокатов. Власти опубликовали соответствующее постановление на своем официальном сайте. Теперь операторы не имеют права предоставлять жителям средства индивидуальной мобильности в границах городского округа, пишет ТАСС.

Ранее такие же меры приняли власти Люберец, Котельников и Раменского. Глава Люберец Владимир Волков объяснил, что чиновники пошли на этот шаг, чтобы защитить пешеходов и навести порядок с парковкой. Брошенные самокаты часто мешали людям на тротуарах, а поездки на них приводили к авариям. Теперь компании обязаны убрать свою технику с улиц Лобни.

Таким образом, город присоединился к списку муниципалитетов Подмосковья, которые полностью отказались от услуг кикшеринга. Власти считают, что запрет аренды сделает прогулки по городу безопаснее и комфортнее для всех граждан. Решение вступило в силу сразу после публикации документа, поэтому привычные желтые и синие самокаты исчезнут с городских дорог.

Теперь жителям придется выбирать другие способы передвижения по округу. Администрация подчеркивает, что ставит интересы и здоровье пешеходов выше удобства пользователей прокатных сервисов. Подобная практика становится все более популярной в Московской области из-за большого количества жалоб на нарушения правил дорожного движения.

Ранее власти Москвы ввели цифровой контроль за курьерами, ограничив их максимальную скорость на электросамокатах и велосипедах до 25 км/ч. Специальная программа будет автоматически замедлять транспорт в "медленных зонах", лишая доставщиков технической возможности разогнаться.