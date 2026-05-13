Царев: Интервью Мендель про Зеленского - это ответ Порошенко*

Крайне нелицеприятное интервью о Зеленском его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель - это удар украинских оппонентов Зеленского, прежде всего Петра Порошенко*. В этом уверен экс-депутат Рады Олег Царев.

В своем интервью Такеру Карлсону она рассказала о наркотических пристрастиях Зеленского, его жестокости, безжалостном отношении к людям и др. Но сначала она была просто хорошим пресс-секретарем, а вот потом, по слухам, ее отношения с киевским главарем стали более близкими. В итоге по требованию жены Зеленского ее уволили, ничего не оставив, как часто делают богачи. Она вышла замуж и уехала за границу, но память о том, как с ней поступили, осталась, говорит Царев.

"Поэтому, когда к ней обратились с просьбой написать книжку про Зеленского, она сказала: "Да, хорошо". Тем более девушка деловая и выторговала себе очень хороший гонорар. Сумму я знаю, называть не буду. Попросила, чтобы за продвижение, за промоушн сумму гонорара удвоили. Вот то, что мы сейчас видим, - это промоушн", - рассказал Царев.

Он считает, что интервью Мендель - это ответ Порошенко, который недоволен тем, что Зеленский завел на него четыре уголовных дела, которые не закрыты.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов