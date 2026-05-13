13 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Serg Glovny

Экс-депутата Рады Киву застрелили два сотрудника украинской спецслужбы

Мособлсуд начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Амирханян, по данным обвинения, выдал сведения о Киве двум неустановленным сотрудникам украинской спецслужбы, которые затем убили экс-депутата.

Прокурор заявил в суде, что "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", руководствуясь личным неприязненным отношением к бывшему депутату рады, связались с Амирханяном, который был знаком с Кивой.

Амирханян, по данным обвинения, также испытывал к Киве личную неприязнь, так как тот не помог ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его проживания, распорядке дня, передвижениях и образе жизни, пишет РИА Новости.

Напомним, убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы произошло 6 декабря 2023 года. Он после начала СВО перебрался в Россию и жил на территории охраняемого подмосковного гостиничного комплекса. По предварительным данным, Кива был застрелен киллером на улице, рядом с домом, где в последнее время проживал.

На Украине Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену.

