"Baden Family" хочет снова открыть "Шарташ Пляж" в Екатеринбурге

Компания "Баден-Баден" надеется на возобновление работы пляжа на Шарташе в Екатеринбурге. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании, проект находится на финальной стадии согласования, и как только представится возможность снова открыть локацию, это будет сделано.

Напомним, что "Шарташ Пляж" закрылся в августе 2025 года. Причиной стала невозможность реализации долгосрочных планов и проблемы с согласованием проекта.

Сообщалось, что у областной прокуратуры возникли вопросы к бассейнам на локации, после чего владелец "Baden Family" Евгений Кононов заявил, что ему неинтересно развивать проект без бассейнов. Вместо этого компания направила свои силы на открытие термального комплекса "Баденленд", который занял целых два этажа бывшего торгового центра "Комсомолл" в Екатеринбурге.