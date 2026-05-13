Тюменские спасатели приняли участие в голосовании за благоустройство объектов городской среды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В Тюменской области продолжается Всероссийское онлайн-голосование, определяющее приоритетные для обновления территории в 2027 году.



Накануне участие в процедуре приняли сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Проголосовать за дворовые и городские пространства региональной столицы специалистам помогли волонтеры Центра развития добровольчества города Тюмени и молодежного многофункционального центра "Дзержинец".



В Тюмени проходит обсуждение дизайн-проектов благоустройства двух территорий – площади Солнца и сквера Сибирских кошек. Голосование продлится до 12 июня. Сегодня свое мнение выразили уже более 40 тысяч человек.



"Призываю всех принять участие в голосовании! Только общими усилиями мы можем сделать наш город еще комфортнее и красивее", – обратился к жителям глава города Тюмени Максим Афанасьев.



Всего в голосовании участвуют пять территорий Тюменской области, которые жители уже поддержали на муниципальном этапе.



В Тобольске: набережные рек Курдюмка и Слесарка и прилегающая к ним территория, в Ишиме - территория у дома № 11 по ул. Корушина, территория у дома № 76 по ул. Республики.