Японская компания Sega официально зарегистрировала свой бренд в России

Японский разработчик видеоигр Sega зарегистрировал в России одноименный товарный знак. Журналисты РИА Новости изучили базу Роспатента и выяснили, что компания подала заявку еще в июне 2025 года. В мае 2026 года ведомство вынесло положительное решение и выдало документы.

Теперь Sega может официально продавать на российском рынке программы для компьютеров и смартфонов, выпускать одежду, обувь и детские игрушки. Регистрация также позволяет компании легально оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги под своим брендом.

Таким образом, японская корпорация защитила свои права на интеллектуальную собственность и подготовила почву для ведения бизнеса в разных направлениях. Эксперты считают, что этот шаг поможет компании бороться с подделками и официально представлять свои товары российским покупателям. Несмотря на изменения на рынке, легендарный издатель игр решил закрепить свой юридический статус в стране.

Теперь Sega имеет исключительное право использовать свой логотип и название для коммерции в России. Это решение открывает новые возможности для поклонников бренда, которые ждут появления лицензионной продукции.

Сообщалось, что несмотря на уход с российского рынка в 2022 году и прекращение выпуска напитков Coca-Cola, Sprite и Fanta, американская корпорация The Coca-Cola Company продлила права на свои основные товарные знаки в РФ. Согласно данным Роспатента, компания сохранила за собой бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года.