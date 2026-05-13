"Фейковые вбросы": в Минфине опровергают слухи о заморозке вкладов

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал "фейковыми" новости о планах властей повысить налоги и заморозить вклады граждан.

"Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", — цитирует министра РИА Новости. Силуанов добавил, что экономике требуются сейчас условия для устойчивости финансов и роста доходов людей.

"Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена", — заявил министр.

Также Силуанов остался доволен результатами охлаждения экономики: "Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения".