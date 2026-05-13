13 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец, обвиняемый в убийстве девочки более 26 лет назад, отказался признавать вину

На Среднем Урале суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве девочки, совершенном более 26 лет назад. Предполагаемый убийца отказался признавать свою вину.
На скамье подсудимых оказался Игорь Рухлов. Трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Сообщалось, что незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства и дала показания. По версии следствия, после этого обвиняемый похитил девочку, расправился с ней и закопал тело.

В то время раскрыть преступление не удалось. Предполагаемый убийца был задержан в августе 2025 года. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело Рухлова начал рассматривать Талицкий районный суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня было озвучено обвинительное заключение.

"Подсудимый на данной стадии не признает вину в убийстве. Идет допрос свидетелей. Судебное следствие продолжается", - рассказали в пресс-службе.

В СК России по Свердловской области добавили, что ранее в ходе следствия в результате грамотно выстроенной тактики допроса с последовательным предъявлением доказательств фигурант сознался. С ним была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно описал, как совершил преступление.

Теги: девочка, суд, убийство, обвинение, СК


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.04.2026 11:11 Мск В Первоуральске спустя 26 лет завершено расследование убийства 9-летней девочки
Ранее 24.10.2025 13:01 Мск Суд оставил в СИЗО екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в 90-ых
Ранее 11.09.2025 15:30 Мск Суд оставил под арестом екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году
Ранее 22.08.2025 14:46 Мск Суд арестовал екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки 26 лет назад

