Конгресс США хочет запретить "умные" авто из России и Китая с 2027 года

Американские конгрессмены представили законопроект, который запрещает ввозить и продавать в США автомобили с выходом в интернет из России и Китая. Ограничения также коснутся техники из КНДР и Ирана. Если политики примут документ, то с 1 января 2027 года компании не смогут производить или перепродавать такие машины внутри страны, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы из штата Мичиган считают, что транспортные средства от «иностранных соперников» угрожают экономике и безопасности США. Под запрет попадут любые авто, которые связываются с внешним миром через мобильные сети, спутники или Wi-Fi. Конгрессмены подчеркивают, что Китай экспортирует около 8 млн машин в год, и это создает огромные риски.

По мнению законодателей, "подключенные" автомобили собирают слишком много личных данных и сведений о местоположении владельцев. В Вашингтоне боятся, что иностранные спецслужбы используют эту информацию для шпионажа или сорвут работу важных объектов через системы автопилота.

Сейчас профильный комитет Конгресса по торговле и транспорту изучает текст документа. Если закон одобрят, он закроет американский рынок для высокотехнологичных машин из восточных стран. Таким образом власти США пытаются защитить свои технологии и частную жизнь граждан от внешних угроз.

