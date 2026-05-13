В Перми возбуждено уголовное дело после нападения бездомной собаки на женщину

Следователи следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на женщину, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК России.

Поводом для возбуждения дела стала информация, размещенная в социальных сетях. По данным публикации, 10 мая 2026 года в вечернее время в микрорайоне Архиерейка Мотовилихинского района Перми на женщину напала бездомная собака, в результате чего потерпевшая получила травму ноги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следственные органы дадут правовую оценку доводам, изложенным в публикации, а также действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных и безопасность граждан.