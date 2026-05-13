На Камчатке десятки машин раздавило сугробами после аномально снежной зимы

В Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей раздавило сугробами после рекордно снежной зимы, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что водители до сих пор раскапывают свои транспортные средства. Некоторые из машин оказались серьезно повреждены.

Напомним, прошедшей зимой на Камчатке количество выпавшего снега побило многолетние рекорды. Власти региона обратились к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Ранее Mash писал, что житель Камчатки не смог отыскать свою машину в двухметровом сугробе и подал заявление об угоне.