Досрочный этап ЕГЭ-2026 завершился без технических сбоев

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев встретился в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и отчитался о проведении досрочного периода ЕГЭ-2026. Руководитель ведомства сообщил, что экзамены прошли в спокойной рабочей атмосфере и без серьезных поломок оборудования, пишет РИА Новости.

По словам Музаева, специалисты организовали процесс штатно, поэтому выпускники сдавали тесты в нормальных условиях. В этом году досрочно сдал экзамены 2271 человек. Глава надзорной службы подчеркнул, что техническая часть системы отработала надежно, что позволило избежать происшествий во время аттестации.

Правительство приняло доклад о завершении первого этапа экзаменационной кампании, которая теперь продолжится в основные сроки. Таким образом, организаторы успешно справились с нагрузкой и обеспечили порядок на всех пунктах проведения тестирования по всей стране.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор запретили учителям отказываться от работы на ЕГЭ без веских оснований, таких как болезнь или наличие маленьких детей, что, вероятно, связано с массовыми жалобами педагогов на низкую оплату труда.