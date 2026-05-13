Семь человек госпитализированы при взрыве на нефтебазе в Башкирии

По меньшей мере семь человек пострадали при взрыве и пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Транснефти" под Уфой. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще четырех человек пока не могут найти, передает Mash.