Нет практики: Мишустин признал недостаток инженерного образования

В инженерных вузах часто учат не тому, что требуется на производстве, а содержание учебных программ отстает от реальных потребностей предприятий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной подготовке инженерных кадров.

Этот разрыв нужно сокращать, призвал премьер, потому что подготовка инженеров необходима для технологического развития страны. Так, в некоторых регионах потребность в представителях рабочих профессий в несколько раз превышает число выпускников. По поручению президента создан прогноз кадровой потребности. На следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок организаций. Однако все это будет работать, если только сокращать разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отраслей, прежде всего за счет интенсивной практической подготовки на предприятиях, отметил премьер. Компании считают такую модель сотрудничества приоритетной.

В инженерных вузах признают, что практика студентов на предприятиях зачастую является пустой формальностью, необходимой для отчетности. А вузы набирают студентов, чтобы сохранить свои ставки, вне связи с потребностями предприятий.