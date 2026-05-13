Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, уволили в связи с утратой доверия, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя правительства области.

Зайнуллин и другие фигуранты его дела – двое предпринимателей – были арестованы в июне 2025 года. Им предъявили обвинение о мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается коррупционных схем при возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. В апреле 2026 года стало известно, что расследование дела завершено, в итоговом обвинительном заключении теперь уже бывшему вице-губернатору вменяется получение взятки в особо крупном размере. Генпрокуратура в иске также требует взыскать с фигурантов почти 1 млрд руб.

Примечательно, что Зайнуллин уволен во время отсутствия на рабочем месте губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова – тот уже почти месяц находится в отпуске, ссылаясь на рекомендации врачей. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке Гладкова и переходе его на другую госдолжность, например, - посла РФ в Абхазии.