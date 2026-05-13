Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

13 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, уволили в связи с утратой доверия, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя правительства области.

Зайнуллин и другие фигуранты его дела – двое предпринимателей – были арестованы в июне 2025 года. Им предъявили обвинение о мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается коррупционных схем при возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. В апреле 2026 года стало известно, что расследование дела завершено, в итоговом обвинительном заключении теперь уже бывшему вице-губернатору вменяется получение взятки в особо крупном размере. Генпрокуратура в иске также требует взыскать с фигурантов почти 1 млрд руб.

Примечательно, что Зайнуллин уволен во время отсутствия на рабочем месте губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова – тот уже почти месяц находится в отпуске, ссылаясь на рекомендации врачей. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке Гладкова и переходе его на другую госдолжность, например, - посла РФ в Абхазии.

Теги: рустэм зайнуллин, увольнение, чиновник, мошенничество, взятка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.04.2026 08:30 Мск Вице-губернатору Белгородской области скорректировали обвинение
Ранее 05.09.2025 11:50 Мск Иск к белгородскому вице-губернатору Зайнуллину рассмотрят в закрытом режиме
Ранее 14.07.2025 13:55 Мск От фигурантов дела о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области требуют почти миллиард
Ранее 11.07.2025 10:35 Мск В Белгородской области найдены масштабные хищения при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной
Ранее 01.07.2025 00:07 Мск Вице-губернатора Зайнуллина обвинили в хищении 32 млн рублей бюджетных средств
Ранее 23.06.2025 09:44 Мск Вице-губернатора Белгородской области отправили в СИЗО на два месяца

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети