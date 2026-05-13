В Белгородской области из-за диверсии с рельсов сошла электричка

В Белгородской области с рельсов сошла электричка. В поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины, ее госпитализировали, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

ЧП произошло в Яковлевском округе, поезд шел по маршруту Разумное – Томаровка.

"По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают экстренные службы, включая саперов Минобороны.