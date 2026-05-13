ОГЭ в этом году будут сдавать более 1,7 млн девятиклассников

В России в этом году 1,7 млн девятиклассников будут сдавать ОГЭ: два обязательных предмета (русский язык и математика) и два на выбор, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что с 2028 года обязательных экзаменов будет три – к уже имеющимся по решению Владимира Путина добавится устный экзамен по истории. "Федеральный институт педагогических измерений уже начал работу над моделью проведения экзамена. Проект будет всесторонне обсужден с учителями, учениками и экспертами, после чего пройдут апробация и общественное обсуждение", - сообщил глава Рособрнадзора.

Также в этом году на ОГЭ в части регионов будет использоваться отечественное программное обеспечение. В шести субъектах на российское ПО уже перешли полностью, еще 26 – частично. Если эксперимент окажется успешным, уже в следующем году отечественный софт будет использоваться во всех регионах.