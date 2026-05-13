"Исчезла методическая ясность". Эксперт сравнила современные учебники математики с советскими

Советские учебники арифметики гораздо лучше тех, что используются в современной школе. К такому выводу пришла автор учебных пособий для детей с трудностями в математике Елена Долбня.

Она сравнила учебники для младших классов А.С. Пчёлко 1950-х и современные учебники по программе "Школа России" (М.И. Моро). У Пчёлко есть ясная методика и простота. Каждое число вводится по одной схеме: даётся сюжетная иллюстрация из жизни, нарисованы предметы (грибы, желуди) и т.п. Переход через десяток объясняется очень просто.

В нынешних учебниках исчезла методическая явность и ясность. Если раньше учителю давались принципы прямым текстом через структуру самого учебника, то современные российские учебники данные принципы не экспонируют. Учитель должен вывести их сам в процессе объяснения на уроке, а при нагрузке в 30 человек в классе эта информация редко усваивается учениками. В результате школьники уже с 1 класса начинают не понимать арифметику. У детей все чаще встречается "дискалькулия" - трудности с арифметикой с самого начала.

То, что детей все чаще объявляют "гуманитариями", является не чем иным, как непониманием математики, а в этом вина прежде всего современных программ и учебников, уверен народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин.