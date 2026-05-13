"Уралкалий" объявил целевой набор среди выпускников школ

"Уралкалий" объявил о начале целевого набора выпускников девятых и 11 классов для обучения в техникумах и университетах по востребованным в компании специальностям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



Выпускники 11 классов смогут выбрать специальности: "Маркшейдерское дело", "Горные машины и оборудование", "Подземная разработка рудных месторождений", "Электроснабжение", "Геология", "Химическая технология", "Химия", "Технологические машины и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Подвижной состав железных дорог", "Эксплуатация железных дорог", "Лечебное дело" и "Стоматология".

Выпускникам девятых классов предлагается обучение по специальностям: "Химическая технология неорганических веществ", "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", "Маркшейдерское дело", "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования", "Технология аналитического контроля", "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)", "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей", "Сварочное производство", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции", "Электроснабжение" и "Аппаратчик — оператор производства химических соединений".



Целевые студенты могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах, а также других учебных заведениях.



На период обучения "Уралкалий" предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, оплачиваемую производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке учебных и дипломных проектов. Иногородним студентам техникумов предоставляется оплата проживания и питания. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, участие в жилищной программе, профессиональный и карьерный рост.



Заявления от выпускников школ, желающих стать целевыми студентами "Уралкалия", принимаются до 10 июня по адресам: Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административное здание № 2, кабинет 104, телефон для справок: 8(3424)296160, Соликамск, ул. Мира, д. 14, административное здание № 2 (левое крыло), кабинет 123, телефон для справок: 8(34253)62482.