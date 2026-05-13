В Екатеринбурге к концу года хотят установить 173 новых остановочных навеса

В Екатеринбурге собираются поставить и смонтировать 173 новых остановочных навеса. Победитель торгов уже определен, контракт с ним планируется подписать 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Обновление остановок пройдет по всему городу. Контракт рассчитан на два года, но работы по монтажу комплексов планируется завершить уже в этом году.

Напомним, что в прошлом году в уральской столице появилось порядка 300 новых комплексов. В этом же году габариты остановок станут еще больше, а при необходимости на загруженный участок смогут установить сразу две конструкции в ряд по примеру остановки у колледжа им. Ползунова.