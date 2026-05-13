В Челябинске генподрядчик строительства метротрамвая высказался о штрафе в 300 тысяч

В Челябинске генподрядчик строительства метротрамвая, компания "Моспроект-3", высказалась о претензиях Ростехнадзора, из-за которых ей выписали штраф.

По данным компании, Уральское управление Ростехнадзора, подавшее иск, обнаружило три нарушения при проверке стройплощадки на Овчинникова. Два из них уже устранены. В компании подчеркнули, что ведомство также просило приостановить строительные работы. Однако это требование отклонено. Оставшееся замечание связано с "оформлением акта освидетельствования скрытых работ", пишет "Ъ-Южный Урал".

Ранее решение о наказании принял Арбитражный суд региона. Вердикт – штраф в 300 тыс. руб.