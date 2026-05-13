Фото: фонд святой Екатерины

Объем инвестиций в пермский крематорий уже составляет свыше 377 миллионов рублей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае утвердил корректировку показателей приоритетного инвестиционного проекта "Строительство крематория на кладбище "Северное" в Перми", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФРПК.

Ранее инициатором проекта выступило АО "Региональный оператор ТКО". В соответствии с изменениями, соинициатором проекта стало ООО "Пермский крематорий", учредителем которого является "Фонд развития Пермского края".

Реализовать проект планируется до 2029 года. Объем инвестиций в соответствии с корректировками составляет 377 млн руб.

Строительство крематория начнется уже в конце 2026 года, сообщают местные СМИ.

Проект принят госэкспертизой и получил санитарно-эпидемиологическое одобрение. Новое здание крематория намерены возвести в районе Северного кладбища. В скором времени будет объявлен конкурс на строительство.

Согласно проекту, площадь объекта составит 1,2 тысячи квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на 15 тысяч кремаций в год. Появится четыре кремационные печи и несколько ритуальных залов.

Напомним, история со строительством крематория в Перми тянется с начала 2010-х годов. Изначально крематорий планировали построить на территории будущего Восточного кладбища на Сылвенском тракте и даже начали возведение построек. Но впоследствии проект был заморожен, стройка – законсервирована.

Теги: крематорий, строительство, инвестиции


