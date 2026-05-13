ФСБ задержала в Брянске лидера контрабандистов за сбор гостайны

Сотрудники УФСБ по Брянской области задержали гражданина России, который собирал секретную информацию о работе пограничного управления. Мужчина выискивал данные о том, как именно пограничники охраняют государственную границу. В ведомстве пояснили, что эти сведения официально составляют государственную тайну, поэтому действия задержанного нарушили закон.

Следователи выяснили, что подозреваемый собирал секреты не просто так. Он руководил международным преступным сообществом и планировал наладить каналы контрабанды. С помощью закрытой информации о методах работы ФСБ на границе преступники хотели незаметно перевозить запрещенные грузы. Однако оперативники вовремя раскрыли эту схему и пресекли работу криминального лидера.

Следственный отдел УФСБ уже возбудил против задержанного уголовное дело. Его обвиняют в незаконном получении сведений, которые составляют государственную тайну. Сейчас правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все детали преступления и выяснить, были ли у главы банды сообщники. Теперь мужчине грозит ответственность по уголовной статье.

Ранее Швеция начала создание собственной сети спутников-разведчиков, запустив с помощью SpaceX первый из десяти аппаратов размером со стиральную машину. С его помощью военные планируют самостоятельно отслеживать передвижения войск и цели на территории России, не полагаясь на коммерческие снимки или помощь союзников.