В аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли рекордную партию насвая

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли несколько килограммов насвая у пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в поле зрения инспекторов попали двое иностранцев, прилетевших в Екатеринбург рейсом из Намангана. В багаже обоих нашли насвай, по весу превышающий разрешенную норму. Один вез 2,1 кг некурительного табачного изделия, а второй – и вовсе 7 кг, причем упакованный в коробки из-под сока.

Пассажиры настаивали, что везут насвай для собственных нужд. Однако по закону для этих целей можно провозить не более 250 граммов табачных изделий.

"2 килограмма насвая – это превышение разрешенной нормы в 8 раз, а 7 килограммов – в 28. Кстати, 7 кг некурительного табачного изделия – это рекорд 2026 года. До этого самой большой партией были 6 кг", - отметил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

В отношении обоих иностранцев возбудили административные дела о недекларировании товаров. Запрещенная партия насвая изъята.