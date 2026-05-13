Под Уфой горит производственно-диспетчерская станция "Транснефти"

В 20 км от Уфы горит линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Нурлино" компании "Транснефть". По предварительным данным, два человека получили ожоги, их госпитализировали.

В МЧС сообщили о "хлопке с последующим горением" во время проведения технологических работ. Причиной аварии могли стать нарушения технологического процесса.

ЛПДС — это производственное подразделение, которое обеспечивает бесперебойную работу системы магистральных нефтепродуктопроводов. Линейные ЛПДС – самые крупные.