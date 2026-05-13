Более 50 домов оказались в зоне подтопления в Иркутской области

Более 50 домов оказались в зоне подтопления в семи населенных пунктах Катангского и Усть-Кутского районов Иркутской области.

Как сообщает ГУМЧС по региону, подтоплен 51 жилой дом, 152 приусадебных участка, 3 социально значимых объекта. В населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство спасателей. Ранее превентивно из зоны подтопления были эвакуированы в Иркутск 20 детей.

12 мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что в шести населенных пунктах Катангского и Усть-Кутского районов (села Токма, Подволошино, Ика, Преображенка, Бур, поселок Ручей) подтоплено 112 приусадебных участков и 35 жилых домов, в которых проживает 51 человек, в том числе один ребенок.

В ночь на 10 мая в городе Бодайбо произошла авария на плавучей водозаборной станции, которую из-за активного ледохода на реке Витим вытолкнуло на берег. Без централизованного водоснабжения осталась верхняя и центральная часть города. Остановились все 12 городских котельных. Около 6 тысяч человек (жители 169 многоквартирных домов) остались без воды и тепла.