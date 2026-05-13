ГК "КОРТРОС" поддержит фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге

13 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Ural Music Night / Юра Сахар

ГК "КОРТРОС" поддержит фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге

Группа компаний "КОРТРОС" поддержит полюбившийся жителям Екатеринбурга музыкальный фестиваль Ural Music Night, который пройдет 19 июня 2026 года.

Для девелоперской компании это часть долгосрочной стратегии по развитию городских территорий и поддержке социально-культурных проектов. Такие фестивали, как Ural Music Night, напрямую влияют на качество жизни горожан, привлекательность города для туристов и инвестиционный климат региона, отмечают в ГК "КОРТРОС".

"Это важное культурное событие, которое помогает городу развиваться, наполняя его новыми смыслами и энергией. Мы убеждены, что бизнесу важно поддерживать такие инициативы: именно культура формирует идентичность города, делает его живым, комфортным и притягательным для людей. Мы рады быть партнером фестиваля и вносить свой вклад в создание среды, где искусство доступно каждому", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

(2026)|Фото: Ural Music Night / Юра Сахар

(2026)|Фото: Ural Music Night / Юра Сахар

Ural Music Night — масштабный городской музыкальный фестиваль, ежегодно привлекающий десятки тысяч гостей в центр Екатеринбурга. Мероприятие охватывает сотни площадок: парки, скверы, концертные залы, общественные пространства и коммерческие объекты. В программе заявлены выступления артистов международного и федерального уровня, а также молодых исполнителей. Вход на все площадки свободный.

Напомним, в Екатеринбурге ГК "КОРТРОС" в лице АО СЗ "РСГ-Академическое" реализует первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. Мастер-план проекта разработало французское бюро Valode & Pistre. В 2021 г. "Академический" получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники.

Теги: КОРТРОС, Ural Music Night


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети