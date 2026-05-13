ГК "КОРТРОС" поддержит фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге

Группа компаний "КОРТРОС" поддержит полюбившийся жителям Екатеринбурга музыкальный фестиваль Ural Music Night, который пройдет 19 июня 2026 года.

Для девелоперской компании это часть долгосрочной стратегии по развитию городских территорий и поддержке социально-культурных проектов. Такие фестивали, как Ural Music Night, напрямую влияют на качество жизни горожан, привлекательность города для туристов и инвестиционный климат региона, отмечают в ГК "КОРТРОС".

"Это важное культурное событие, которое помогает городу развиваться, наполняя его новыми смыслами и энергией. Мы убеждены, что бизнесу важно поддерживать такие инициативы: именно культура формирует идентичность города, делает его живым, комфортным и притягательным для людей. Мы рады быть партнером фестиваля и вносить свой вклад в создание среды, где искусство доступно каждому", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

Ural Music Night — масштабный городской музыкальный фестиваль, ежегодно привлекающий десятки тысяч гостей в центр Екатеринбурга. Мероприятие охватывает сотни площадок: парки, скверы, концертные залы, общественные пространства и коммерческие объекты. В программе заявлены выступления артистов международного и федерального уровня, а также молодых исполнителей. Вход на все площадки свободный.

Напомним, в Екатеринбурге ГК "КОРТРОС" в лице АО СЗ "РСГ-Академическое" реализует первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. Мастер-план проекта разработало французское бюро Valode & Pistre. В 2021 г. "Академический" получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники.