Шестьдесят рабочих устроили массовую драку на птицефабрике в Ленобласти

На птицефабрике в поселке Приладожский произошла масштабная драка между сотрудниками. Как сообщает пресс-служба МВД по Ленинградской области, конфликт начался с обычной словесной перепалки. В споре сошлись рабочие из Средней и Южной Азии, но быстро в потасовку втянулись десятки людей. В итоге в драке приняли участие шестьдесят человек.

Последствия столкновения оказались тяжелыми: врачи госпитализировали 20 пострадавших. Состояние семи человек медики оценивают как тяжелое. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, чтобы остановить беспорядки и разобраться в причинах случившегося.

Сотрудники МВД уже доставили в отдел полиции двенадцать участников конфликта. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи выясняют все детали инцидента и устанавливают главных зачинщиков драки на территории предприятия.

Ранее в Екатеринбурге полиция начала служебную проверку после скандала в ресторане "Мама", где нетрезвый мужчина в гражданской одежде напал с угрозами и оскорблениями на женщину и ее сына с расстройством аутистического спектра. По словам матери пострадавшего, агрессию вызвало то, как парень посмотрел на посетителя, после чего в ситуацию пришлось вмешаться группе быстрого реагирования.