Волонтеры Алексея Вихарева организовали субботник в Шарташском лесопарке

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева организовал субботник в Шарташском лесопарке. Об этом активисты сообщают в своих соцсетях.

"В 2026 году парк на Шарташе стал одной из главных площадок проведения Всероссийского субботника в Свердловской области. Добровольцы навели порядок у озера вместе главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, представителями министерств и городскими активистами", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в субботнике также приняли активное участие более 200 волонтеров, студентов, сотрудников министерств, Уральской авиабазы и коммунальных служб. Присоединилось к уборке и более 40 добровольцев Волонтерского центра РМК. Все вместе они собрали 176 кубометров мусора, измельчили упавшие деревья у палеопарка, собрали десятки мешков мусора вдоль пляжа. Активисты также покрасили тренажеры и велопарковки.