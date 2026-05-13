На Астраханском ГПЗ начался пожар из-за падения обломков дрона

На Астраханском газоперерабатывающем заводе начался пожар из-за падения обломков атаковавшего беспилотника, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, все беспилотники были сбиты или подавлены средствами РЭБ.

"Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет", - сообщил губернатор Астраханской области.