Форум местного самоуправления в Хабаровском крае в международном формате открыл Сергей Кравчук

Форум уже в четвертый раз собирает не только глав муниципалитетов края, но и гостей из других регионов. В этом году мероприятие впервые проходит в статусе международной встречи. В нем принимают участие первые лица города и края, депутаты Госдумы, краевой и городской дум, руководители муниципалитетов, генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Хабаровске Цзян Сяоян и руководитель Хабаровской канцелярии Генконсульства Корейской Народно-демократической Республики, заместитель Генерального консула КНДР в городе Владивостоке Чвэ Хак Ен. По видеосвязи к участникам форума обратилась сопредседатель высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Мэр Хабаровска, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что форум местного самоуправления – значимое событие, которое собирает тех, кто трудится на благо жителей края и ежедневно решает важные вопросы на местах.

«От эффективности нашей работы зависит, насколько комфортно и безопасно чувствуют себя люди, насколько они доверяют власти. Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин: Мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны. Управленцы всех уровней - единая команда, а представители муниципальных органов власти - её основа. В Хабаровске мы строим работу так, чтобы каждый житель видел реальные изменения к лучшему. Повседневная работа муниципальной власти - это честные ответы на главные вопросы: как сделать жизнь комфортнее и как объединить усилия всех ради общего результата", - отметил Сергей Кравчук.

Напомним, по поручению главы государства была учреждена Всероссийская муниципальная премия «Служение». В этом году из 63 397 заявок со всей страны в ТОП-110 вошли две практики из Хабаровска. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что мощным кадровым ресурсом для органов местного самоуправления являются ветераны СВО. Их опыт и патриотизм необходимы для реализации важнейших социальных проектов.

"Вместе мы - сила, способная преодолеть любые трудности и добиться поставленных целей!», - обратился к участникам форума мэр Хабаровска. И пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.

По данным организаторов форума, в его программе предусмотрены неформальный диалог с руководством региона, очные курсы повышения квалификации с выдачей удостоверений. Первый день завершится торжественным приёмом губернатора Дмитрия Демешина, где награды получили муниципальные служащие, которые вносят значительный вклад в развитие территорий.

Также перед участниками выступили лекторы Российского общества «Знание»: федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков, член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Алексей Вайц, завкафедрой управления факультета экономики, социологии и управления Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Элегия Кистрина и другие эксперты.