ИИ пожирает все больше ресурсов, а эффект сомнителен - Катасонов

Искусственный интеллект (ИИ) потребляет все больше ресурсов, но его экономическая эффективность под вопросом. Об этом пишет экономист Валентин Катасонов.

Об этой проблеме писали и ранее, но пока она несколько оттеняется ожидающимся эффектом от ИИ. Власти возлагают на него очень большие надежды. Но всему есть предел, в том числе электроэнергии и другим материальным ресурсам. Так, в 2025 году глобальные расходы на ИИ составили 1,75 трлн долларов, в 2026 году ожидается рост до 2,52 трлн (+44%). По прогнозам, к 2027 году расходы только американских корпораций на ИИ превысят 1 трлн долларов.

ИИ требует также редких материалов: кремния, меди, золота, лития, редкоземельных металлов. Они заметно дорожают.

В 2024 году ИИ потреблял 1,5% мирового электричества, но к 2030 году этот показатель вырастет до 3%. В некоторых странах уже вводят ограничения. В США во многих штатах были введены моратории на строительство мощных дата-центров. А президент Дональд Трамп подписал соглашение с ведущими корпорациями (Amazon, Google и др.), обязуя их обеспечивать собственную энергетику.

Окупятся ли затраты? Финансирование обеспечивается почти исключительно за счет кредитов, займов и акций. И ожидания кредиторов и особенно инвесторов, покупающих корпоративные бумаги (облигации и акции), могут не оправдаться. Пузырь ИИ вырос огромный, но есть признаки того, что он лопнет, заключает Катасонов.