13 Мая 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития обещает рост зарплат и доходов россиян в 2026 году

Министерство экономического развития ожидает, что в 2026 году зарплаты россиян вырастут на 2,2%. Реальные доходы граждан, которые остаются после выплаты всех налогов, увеличатся скромнее - всего на 0,8%. Это значительно меньше показателей предыдущего года, когда доходы подскочили на 7,4%. Специалисты ведомства связывают такие цифры с общим состоянием экономики, которая в этот период вырастет лишь на 0,4%.

Номинальные зарплаты, то есть суммы в расчетных листках без учета инфляции, вырастут на 7,9%. Это также означает замедление темпов, ведь в 2025 году этот рост составлял 13,5%. Представители министерства объяснили журналистам, что доходы населения вырастут всего на 0,8% из-за того, что люди станут получать меньше прибыли от своего бизнеса и владения собственностью. Эти факторы потянут общую статистику вниз.

Одновременно с этим министерство изменило и другие важные прогнозы, о чем сообщает РБК. Эксперты снизили ожидания по росту ВВП на 2027 год до 1,4%. При этом ведомство, наоборот, повысило прогноз по инфляции. Теперь экономисты ожидают, что к концу 2026 года рост цен в стране составит 5,2%. Таким образом, правительство прогнозирует период умеренного роста доходов на фоне постепенного повышения цен и небольшого подъема всей российской экономики.

Все же, экономист Наталья Зубаревич на форуме "Финмаркет-2026" представила неутешительный прогноз, согласно которому период быстрого роста доходов населения подошел к концу. По ее данным, по итогам первого квартала 2026 года промышленность практически перестала расти, гражданское машиностроение ушло в глубокий минус, а строительный сектор потерял сразу 10% объема.

