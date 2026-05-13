"Россети Урал" выявили более 122 тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на своих опорах ЛЭП

С начала 2026 года специалисты "Россети Урал" обнаружили более 122 тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи (ЛЭП) в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

В первом квартале этого года энергетики легализовали около 24 тысяч подвесов ВОЛС и заключили договоры с операторами связи. Также они демонтировали примерно шесть тысяч незаконных подвесов. Все работы выполнены в рамках законодательства РФ, с уведомлением операторов связи, региональных министерств и местных властей.

Энергетики подчеркивают, что установка ВОЛС на энергообъектах разрешена только при наличии договора с электросетевой компанией и технических условий. Это необходимо для соблюдения норм безопасности. Несоблюдение правил может привести к авариям, обрывам проводов и отключению электроэнергии, создавая угрозу для жизни и здоровья. Незаконное размещение оборудования также затрудняет ремонт и обслуживание электросетей.

Информацию о размещении линий связи и консультации можно получить на сайте "Россети Урал" или по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).