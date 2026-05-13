В Екатеринбурге стартует процесс о покушении на убийство инициатора смены УК

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга приступают к рассмотрению дела о покушении на убийство местного жителя, инициировавшего смену управляющей компании в своем доме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, что в июле 2025 года вопрос о смене УК должен был быть решен на общем собрании собственников многоквартирного дома. Однако, по версии следствия, представители УК, которые сейчас скрываются (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство), опасаясь утраты доходов, решили "убрать" чересчур активного жильца и наняли для этого несколько лиц.

31 июля, потерпевшему позвонили неизвестные и обманом доставили в малолюдное место, где нанесли множественные удары руками, ногами и металлическим ломом. После избиения, полагая, что дело сделано, сообщники скрылись. Однако жизнь уральца удалось спасти благодаря оказанной ему медицинской помощи. Несостоявшихся убийц задержали, а предполагаемые заказчики скрылись из страны и были объявлены в международный розыск.

Сегодня на скамье подсудимых двое исполнителей "заказа", которых, в зависимости от роли каждого, обвиняют в "покушении на убийство из корыстных побуждений, совершенном организованной группой по найму" и "пособничестве в покушении на убийство из корыстных побуждений, совершенном организованной группой по найму".

Первое судебное слушание по делу состоится сегодня в 11.30.

Напомним, что о расследовании этого преступления докладывали главе СК России Александру Бастрыкину.