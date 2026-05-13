13 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Ariel Schalit

Австрия подняла истребители после вторжения самолетов США

Министерство обороны Австрии заявило, что в воздух были подняты самолеты быстрого реагирования в связи с нарушением воздушного пространства со стороны ВВС США.

Инцидент касался двух самолетов, идентифицированных как PC-12/U-28A. Эти многоцелевые летательные аппараты, как правило, задействуются в тактической воздушной разведке, операциях по оказанию гуманитарной помощи и транспортировке спецподразделений.

Швейцарские СМИ писали, что в воскресенье 10 мая два таких самолета совершили полет над горным массивом Тотес-Гебирге в Верхней Австрии, не получив необходимого разрешения. Австрийские истребители осуществили перехват воздушных судов, вынудив их изменить курс.

При этом в начале апреля Вена уже отказывала в разрешении на пролет американским военным самолетам в связи с войной против Ирана. Вице-канцлер Андреас Баблер тогда заявил, что австрийцы не хотят иметь ничего общего с "политикой хаоса" и добавил лозунг "Нет войне". А также подчеркнул, что нейтралитет Австрии обсуждению не подлежит.

Австрия - одна из немногих стран Европы, которая не входит в НАТО. Ранее страна закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в бомбежках Ирана.
 

Теги: Австрия, США, истребитель


